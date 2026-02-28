Controlli serali e denunce della polizia nella zona della movida

Genova. Ieri sera si è svolto un servizio di controllo del territorio nel centro storico, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori ed in materia di sostanze stupefacenti, al contrasto dei fenomeni di criminalità e alla tutela del decoro urbano, soprattutto nelle aree interessate dalla movida: Piazza delle Erbe, Via San Donato, Via San Lorenzo, zona Vigne, Piazza Caricamento, via Turati , Sottoripa e caruggi limitrofi.

L’attività, effettuata in maniera capillare mediante un servizio appiedato, è stata coordinata da un Funzionario delle volanti con le unità cinofile anti-droga e con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine, della pattuglia interforze Polizia-GdF e Esercito Italiano e personale della Polizia Locale.

A inizio servizio è stato controllato, in via degli Orefici, un 21enne colombiano, che , trovato in possesso di un coltello, è stato denunciato a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Verso le 22.30 gli operatori hanno visto un giovane, proveniente da Stradone sant’Agostino, correre con una borsetta da donna in mano. Subito fermato, si è potuto constatare che i documenti all’interno della borsa appartenevano ad una donna che, contattata dalla sala operativa, riferiva che l’accessorio le era stato rubato la sera stessa ai giardini Luzzati. Il giovane è stato portato in Questura e denunciato per ricettazione, la borsa con portafogli, chiavi di casa, soldi e carte di credito, è stata restituita alla proprietaria.

Nel contempo, in via Canneto il Lungo, un 26enne greco, sorpreso in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, è stato segnalato alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi. Per tutto il resto della notte battute le principali vie e piazze dove si ritrovano i giovani per la movida, che si è svolta senza episodi di rilievo.

Ieri mattina intanto un 49enne senegalese è stato arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova il 26 febbraio scorso. L’uomo, non presente presso il proprio domicilio, è stato rintracciato dagli agenti del Commissariato Cornigliano al mercato di Pontedecimo. Portato nel carcere di Marassi, dovrà scontare 9 mesi per cumulo di pene, in particolare ricettazione e falso.

Nel pomeriggio le volanti, in quattro diversi interventi, hanno denunciato a piede libero una 44enne ecuadoriana per tentato furto aggravato di alcuni capi di vestiario, presso un negozio di abbigliamento alla Fiumara; una 22enne uruguaiana, per aver tentato il furto di 400 euro in derrate alimentari presso un supermercato di via di Francia e un 20enne italiano del posto per un tentato furto presso un negozio di abbigliamento di via XX Settembre. Infine un 38enne italiano, è stato denunciato per invasione di edifici e possesso ingiustificato di grimaldelli. L’uomo è stato visto, da alcuni residenti di via della Cella, sul poggiolo di un appartamento disabitato, mentre tentava di forzare la portafinestra. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso.