Ancora controlli nelle discoteche tra la Foce e Brignole: multe per quasi 8.000 euro

Genova. Ancora controlli nelle discoteche da parte della polizia per verificare le condizioni di sicurezza.

Ai controlli hanno partecipato anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Quattro in totale i locali controllati: nel primo, alla Foce, è stata riscontrata la mancanza di apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico e della tabella descrittiva dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, nonché la presenza di locali fumatori presso l’uscita di sicurezza che non trovavano corrispondenza nella documentazione antincendio. Presente anche un impianto pubblicitario in difetto di autorizzazione. Complessivamente il gestore è stato sanzionato per un ammontare di 830 euro.

Nella seconda discoteca, in zona Punta Vagno, non sono state riscontrate irregolarità. Verificata all’interno dei locali l’installazione di un sistema avanzato di allarme vocale antincendio nonché la presenza di addetti al servizio antincendio la cui designazione, formazione e presenza in termini numerici, è risultata coerente con la pianificazione dell’emergenza. La segnaletica di sicurezza e i percorsi di esodo sono risultati liberi e fruibili come anche i presidi antincendio sono risultati segnalati, adeguati e correttamente mantenuti.

Il terzo locale controllato si trova in zona Brignole, ed era già stato oggetto di verifiche da parte delle forze dell’ordine a causa di alcuni episodi recenti di liti fra avventori e aggressioni. Gli agenti hanno riscontrato la violazione del divieto di somministrazione di alcol oltre le 3 e la vendita per l’asporto di bottiglie di birra in vetro oltre le 22, per cui sono scattate le sanzioni amministrative per un totale di circa 7.000 euro.

L’ultimo locale, un circolo culturale con licenza alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci, in via Canevari, è risultato privo di illuminazione sufficiente e allestito apparentemente con materiale non classificato, sia sui soffitti che sulle pareti. All’interno sono stati installati estintori non verificati e, sull’unica uscita fruibile, era presente un divano che ne ostruiva parzialmente il passaggio. Inoltre il presidente dell’associazione non ha fornito il DVR/certificazione relativo l’impianto elettrico e neanche l’attestato dell’addetto antincendio, poiché non disponibili. Sono tutt’ora in corso ulteriori accertamenti ed approfondimenti per la verifica delle misure di prevenzione degli incendi, gestione dell’emergenza e l’integrità delle vie di esodo, nonché sull’impatto acustico, la registrazione dei soci e le relative tessere dei clienti presenti al momento.