Congresso FenealUil: “Sicurezza e formazione punti cardine dello sviluppo dell’edilizia”

Genova. “Trovo che il tema scelto dal congresso FENEALUIL Liguria, “Insieme per costruire”, sia particolarmente azzeccato: costruire, infatti, significa realizzare qualcosa che rimane per il futuro, che tutti potranno usare e vedere. I lavoratori edili devono essere orgogliosi del loro mestiere ed essere celebrati per i loro sforzi: da sempre dico che, come è stato fatto per la costruzione della ponte San Giorgio, tutte le infrastrutture dovrebbero avere una targa con i nomi di chi le ha realizzate, in modo che possano mostrare a figli e nipoti il risultato del loro grande impegno”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto oggi al XIX Congresso FENEALUIL Liguria ‘Insieme per costruire’.

“La nostra Regione sta vivendo un momento unico nel campo degli investimenti infrastrutturali, con opere di prima rilevanza come diga foranea e Terzo valico – continua il presidente -. È fondamentale che tali risorse rimangano sul territorio, impiegando lavoratori del territorio, per far fruttare al massimo gli effetti di questi grandi progetti sul nostro tessuto economico e occupazionale”.

“Come istituzioni dobbiamo impegnarci nella formazione, in modo che il lavoro nell’edilizia sia sempre più al passo con i tempi e attrattivo per i giovani, e nel promuovere la sicurezza – conclude il presidente Bucci -. È necessario dedicarsi a tutti i livelli alla costruzione un protocollo di legalità e sicurezza condiviso, che veda il massimo coinvolgimento di lavoratori e imprese. Ogni persona che va a lavorare al mattino deve essere sicuro di poter tornare a casa la sera”.