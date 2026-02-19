Foce, il comitato dei residenti denuncia Genova Antifascista e chiede a Silvia Salis il daspo urbano

Genova. Resta alta la tensione nel quartiere della Foce, da qualche settimana al centro di un intenso dibattito pubblico e politico legato alla presenza della sede di Casapound contro la quale gli attivisti di Genova Antifascista, con crescente regolarità, organizzano da tempo manifestazioni di protesta per chiederne la chiusura. Dopo l’ultima manifestazione di sabato, l’intervento della sindaca di Genova Silvia Salis, il comitato che rappresenta alcuni dei residenti torna al contrattacco, depositando una denuncia querela contro i responsabili della pagina facebook Genova Antifascista.

L’azione legale – che segue l’esposto depositato meno di un mese fa – è stata formalizzata in queste ore dalla rappresentante del comitato, assistita dall’avvocato Paolo Amerigo Marulli di San Cesario Carniglia. La denuncia riguarda anche i responsabili degli atti che, secondo, l’accusa, in piazza avrebbero perpetuato condotte che i querelanti ipotizzano come “Violenza privata e minaccia aggravata“: viene contestato l’uso di corpi contundenti, bottiglie di vetro e artifici pirotecnici (razzi e bengala) lanciati contro le finestre dei condomini.

Ma non solo: nella denuncia viene ipotizzato anche il reato di istigazione a delinquere (l’accusa riguarda l’uso di slogan quali “chiudere i covi fascisti col fuoco”, diffusi sia durante i cortei sia attraverso i canali social) e il disturbo della quiete pubblica: il frastuono provocato dalle manifestazioni è ritenuto dai querelanti idoneo a turbare “sistematicamente il riposo e le occupazioni dei residenti”.

Il Comitato non chiede solo l’individuazione dei colpevoli, ma sollecita misure preventive immediate. Tra le richieste figurano l’adozione di misure cautelari personali, come il divieto di avvicinamento alle dimore dei residenti e alla sede associativa e alla sindaca di Genova, Silvia Salis, “l’adozione di misure preventive ai sensi del Daspo urbano” per i soggetti che verranno eventualmente identificati.