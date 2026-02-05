  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Autostrada A26, fino a 9 km di coda per un incidente tra due mezzi pesanti

Disagi sul tratto tra il bivio con la A10 e Ovada, in direzione Nord. L'incidente risolto intorno alle 12, code in diminuzione

Generica

Aggiornamento ore 13. Poco dopo le 12, sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, nel tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada, in direzione Gravellona Toce è stato risolto l’incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 22, che aveva visto coinvolti due mezzi pesanti.

Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e nel tratto interessato si registrano 8 km di coda, in diminuzione.

Ai soli veicoli leggeri provenienti da Genova e Savona e diretti verso Gravellona Toce si consiglia di uscire a Masone percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Ovada.

Genova. Poco prima delle 11 di oggi, giovedì 5 febbraio, sulla A26 Genova Pra’ – Gravellona Toce, nel tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada, in direzione Nord, si registrano nove chilometri di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 22 e che ha visto coinvolti due mezzi pesanti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, il traffico transita su una corsia.

Ai soli veicoli leggeri provenienti da Genova/Savona e diretti verso Gravellona Toce si consiglia di uscire a Masone percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Ovada.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.