Domenica di coda sulla autostrada A12, fino a 9 km tra Chiavari e Recco per cantieri

Genova. Autostrade per l’Italia, con una nota, comunica che alle 19 circa di questa domenica 15 febbraio si registravano fino a 9 chilometri di coda tra Chiavari e Recco in direzione di Genova.
Le code, aumentate dal forte flusso di rientri dalla riviera e dall’entroterra del Levante, in questa domenica di bel tempo, si sono formate a causa di un un cantiere di lavori di consolidamento della scarpata adiacente all’autostrada.
Al chilometro 24,2 il traffico transita su una corsia. Il cantiere ha creato disagi anche nella giornata di ieri. La situazione dovrebbe migliorare in serata.