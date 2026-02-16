Verso Cisce 2026, a Genova il rappresentante del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale

Genova. Raffica di incontri a Genova per Guo Peidong, Chief Representative di CCPIT (Consiglio Cinese per la Promozione del Commercio Internazionale) in Italia.

Una visita la sua, particolarmente importante, che nasce nell’alveo delle relazioni internazionali avviate da Spediporto, con il Direttore Generale Giampaolo Botta che aveva già incontrato recentemente Guo Peidong a Milano.

CCPIT, fondato nel 1952, ha il compito di sviluppare la cooperazione commerciale e gli scambi tra la Cina e i paesi stranieri e si occupa di organizzare fiere ed eventi per la promozione dell’economia cinese.

Guo Peidong ha iniziato la sua visita nel capoluogo ligure proprio nella sede Spediporto di via Roma, accolto dal Direttore Botta.

A seguire due importanti meeting: Guo Peidong e Botta, accompagnati da Marco Bettin, Presidente del Club Asia, hanno incontrato il Presidente di Regione Liguria, Marco Bucci e il Segretario Generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia.

Incontri particolarmente significativi, nel corso dei quali Genova è stata ufficialmente invitata, come ospite speciale, alla quarta edizione di CISCE, China International Supply Chain Expo, in programma a Pechino dal 22 al 26 giugno prossimi.

CISCE è la più importante manifestazione internazionale dedicata alle catene della manifattura avanzata, dell’agricoltura verde, della tecnologia digitale, della vita sana, delle auto intelligenti, dell’energia pulita, dei servizi per la catene di fornitura.

Un invito di particolare rilievo per la Liguria e per il sistema portuale genovese che potranno presentarsi come protagonisti europei della logistica e dell’industria marittima; un’occasione, dunque, da non perdere per tessere relazioni industriali, commerciali e istituzionali con il mercato cinese ed asiatico.

Incontri e missioni con figure di rilievo del mondo economico internazionale confermano l’impegno di Spediporto teso a favorire investimenti sul territorio genovese e a sfruttare anche le opportunità offerte da strumenti come la ZLS e la ZFD.