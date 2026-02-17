  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Tragedia

Waterfront, cinquantenne trovato morto su un’imbarcazione: decesso per arresto cardiaco

Inutili i soccorsi. Sul posto la croce bianca genovese ma il medico del 118 aveva già constatato il decesso

Generico febbraio 2026

Genova. Un uomo di circa 50 anni, originario di Udine ma residente a Genova è stato trovato morto alle 13 di oggi su un’imbarcazione ormeggiata al waterfront nel porto di Genova.

Sul posto era arrivata la Croce Bianca Genovese, visto che la segnalazione era per un arresto cardiaco in corso in Via dei Cantieri navali, di fronte alla nuova Torre Piloti.

Purtroppo quando il 118 è arrivato non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Al momento non è chiaro se il 50enne fosse il proprietario dell’imbarcazione o stesse effettuando dei lavori di manutenzione.  Accertamenti in corso da parte della guardia costiera

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.