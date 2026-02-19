Struppa, “gravi ammaloramenti” al ponte Castello: chiuso al transito

Genova. Il ponte pedonale Matteo Castello, a Struppa, è stato temporaneamente chiuso a causa di “gravi ammaloramenti” agli appoggi.

La decisione è stata presa durante una delle ispezioni effettuate dal Comune sui 650 ponti e impalcati del territorio. Con il supporto della Polizia Locale e di Aster, da oggi il ponte che attraversa il Bisagno è stato chiuso.

“Solo successive e più specifiche verifiche – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante – potranno dirci come intervenire per la messa in sicurezza del ponte e quindi la futura riapertura. Come più volte abbiamo detto e ribadito, la situazione dei ponti e degli impalcati è molto attenzionata dalla nostra amministrazione: entro giugno dovremo terminare le ispezioni e poi sarà necessario individuare fonti di finanziamento per la messa in sicurezza di infrastrutture vitali su cui si poggia gran parte del nostro territorio”.

Stando alle stime dell’assessore Ferrante, i costi per la messa in sicurezza dei ponte e degli impalcati genovesi arrivano a 1,8 miliardi di euro. Per ora il Comune può contare su 9 milioni per le ispezioni – che dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026 – e altri 10 milioni per fare i monitoraggi con partenza immediata Il Comune punta proprio su questi numeri per ottenere finanziamenti straordinari da Roma