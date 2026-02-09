Chiavari partecipa alla 23esoma edizione del concorso “Miglior Uliveto”

Chiavari. Anche Chiavari aderisce alla 23ª edizione del concorso “Miglior Uliveto” promosso dal Comune di Leivi, un’iniziativa finalizzata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico. Possono partecipare al concorso tutti i conduttori di un uliveto con superficie non inferiore a 2.000 metri quadrati.
Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito www.comune.chiavari.ge.it, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 di venerdì 28 febbraio 2026 tramite PEC, posta ordinaria, fax oppure mediante consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo. La domanda dovrà essere corredata da un recapito telefonico del conduttore. Il Comune di Chiavari provvederà ad inoltrare la documentazione raccolta al Comune di Leivi entro i termini previsti dal bando di concorso.
La valutazione degli uliveti sarà affidata a un’apposita commissione composta da tecnici del settore, che definirà la graduatoria finale dei partecipanti.
A Leivi, in concomitanza con il “Premio Leivi 2026”, domenica 21 giugno 2026 saranno resi noti i nomi dei primi classificati di ciascun Comune aderente e, contestualmente, verranno consegnati ai rappresentanti delle singole amministrazioni comunali gli attestati di partecipazione relativi ai concorrenti del proprio territorio.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web istituzionale www.comune.chiavari.ge.it