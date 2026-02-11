Champions League, questa sera la Pro Recco di scena a Spalato

Recco. Archiviata la vittoria in Coppa Italia, la Pro Recco è pronta per rituffarsi sul palcoscenico europeo: questa sera i biancocelesti sfidano lo Jadran Spalato in Croazia nell’ultima partita del girone.

La sfida (fischio d’inizio alle ore 20 con diretta su Sky Sport Max) non avrà valore per la classifica finale: i padroni di casa sono già eliminati, i ragazzi di Sukno, invece, primi grazie alle cinque vittorie in altrettante gare. Lunedì, alle 10, la Pro Recco conoscerà le tre avversarie del girone dei quarti di finale che qualificherà per la Final Four di Malta.

“Abbiamo vinto il nostro primo trofeo domenica e sono davvero felice di averlo conquistato, soprattutto a Genova, davanti al nostro pubblico – le parole di Rino Buric, ex della partita di stasera -. L’atmosfera era bellissima, le tribune erano piene ed è stato emozionante giocare in uno scenario del genere. Spero che riusciremo a mantenere questo ritmo e a migliorare ulteriormente il nostro gioco. Per me è sempre speciale tornare a Spalato: è la piscina dove ho mosso i primi passi nella pallanuoto e dove ho trascorso gran parte della mia vita. La partita in sé non ha un significato particolare per la classifica, ma sappiamo che giocheranno con grande aggressività, come fanno sempre nella loro piscina. Noi vogliamo continuare a esprimerci con l’intensità che ci ha contraddistinto finora e mi aspetto una nostra vittoria”.

Tra i migliori della Final Four di Coppa Italia, Buric ha dimostrato di essersi subito ambientato nel nuovo gruppo: “I primi cinque mesi a Recco sono stati davvero molto belli. Mi piace tutto: la città, la piscina, i compagni. La squadra è fantastica e trascorriamo molto tempo insieme anche fuori dall’acqua. Per me è un onore giocare nel miglior club del mondo e ho motivazioni molto alte per continuare a crescere e vincere ancora”.

Gli arbitri della partita – che sarà trasmessa anche in streaming a pagamento su euroaquaticstv.com – saranno Ercse (Ungherua) e Mueller (Germania).