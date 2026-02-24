Champions League: il Rapallo sfiora la rimonta, a vincere è il Ferencvaros

Budapest. Remuntada sfumata per un soffio per il Rapallo Pallanuoto, che in casa del Ferencvaros va sotto nel primo tempo ma poi cambia passo e rientra con forza in partita, arrivando a giocarsela fino alla sirena. In Champions League femminile le ungheresi si impongono 16-13, ma il match racconta anche di una grande reazione gialloblù, capace di mettere in difficoltà una delle squadre costruite per puntare al titolo.

L’avvio è il punto più delicato della gara: Rapallo fatica a trovare continuità e paga a caro prezzo alcune ripartenze che permettono alle padrone di casa di scavare subito un solco importante, con il primo quarto che si chiude sul 4-0. Da lì, però, la partita cambia volto: le ragazze di Antonucci ritrovano ordine, aumentano l’intensità e iniziano a macinare gioco, vincendo i parziali successivi e riducendo progressivamente il distacco.

Nel finale il Rapallo arriva a un passo dal completare la rimonta, ma il Ferencvaros riesce a gestire i momenti chiave e a conservare il vantaggio. Resta la prestazione, resta soprattutto la crescita mostrata lungo l’arco della gara contro un’avversaria di altissimo livello.

A fine incontro il commento di mister Luca Antonucci: «Primo tempo da dimenticare: abbiamo preso tre ripartenze che ci hanno subito bruciato. Da lì in poi abbiamo rimesso la testa sul match e giocato come dovevamo. I parziali successivi sono tutti positivi, tenendo conto del valore dell’avversario e del fatto che questa è una squadra costruita per vincere la Champions. Abbiamo onorato sicuramente la partita fino alla fine. È chiaro che c’è tanto da lavorare e tanto da imparare da questa partita, ma ci portiamo a casa questo, che è la cosa più importante».

Per il Rapallo, nonostante il risultato, una prova che vale in termini di consapevolezza e di percorso: la reazione vista a Budapest è un segnale forte, da portare dentro i prossimi appuntamenti europei.