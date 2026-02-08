Dai servizi per gli studenti all’economia circolare: 25 proposte per i nuovi spazi condivisi del centro storico

Genova. Primi passi avanti nel progetto “Fuori dal Comune”, il percorso promosso dal Comune di Genova per sperimentare nuove forme di partecipazione attiva da parte della cittadinanza e delle associazioni per riqualificare il centro storico.

I primi due immobili oggetto della sperimentazione sono quelli di vico Vegetti 8/1 e via San Bernardo 22r‑22A rosso, ristrutturati entrambi con i fondi Pnrr.

Dopo gli incontri pubblici sono arrivate 58 proposte per i due immobili: il locale di via San Bernardo 22r è risultato idoneo a progettualità legate all’economia circolare, alla sostenibilità e all’educazione creativa, mentre il locale di vico Vegetti 8/1 è stato destinato a iniziative dil welfare di comunità, ai servizi per studentesse e studenti e ai servizi di prossimità. Dopo la pubblicazione degli avvisi di manifestazione di interesse, attraverso la piattaforma dedicata sono arrivate 29 proposte di patto di collaborazione da parte dei soggetti interessati, ridotte poi a 25.

Per vico San Bernardo si sono fatti avanti Royal Dance Liguria Asd, Cittadino singolo A.R. e Spazio Arte la Madeleine Srl, mentre per vico Vegetti hanno manifestato interesse ad avviare progetti la Comunità di Sant’Egidio, il Centro per Non Subire Violenza, Defence for Children International Italia, White Dove Progetto Educazione APS, Dreamers Genova APS, il Ce.Sto Cooperativa Sociale, M.A.D.E. APS, Geco Consapevole.org, CreamCafé, Erasmus Student Network GEG Genova – ETS, Cittadino singolo N.M. e All About basketball Genova.

La giunta municipale ha approvato le proposte, dando il via libera allo sviluppo di un percorso di coprogettazione per avviare le diverse attività e iniziative all’interno degli spazi. L’obiettivo è quello di rivitalizzare il centro storico attraverso proposte che partono direttamente dalle associazioni che operano sul territorio. Il prossimo passo sarà quello di mettere a punto i patti di collaborazione, tenendo conto anche di finanziamenti nazionali ed europei.