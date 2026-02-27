  • News24
Centro storico, 30enne si sente male e muore sulle scale di casa

Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. Disposta l'autopsia

Genova. Un uomo di 30 anni, di nazionalità senegalese, si è sentito male ed è morto questa notte sulle scale della sua abitazione, che condivideva con altri connazionali in centro storico.

E’ successo intorno a mezzanotte. Sul posto sono sono arrivate la pubblica assistenza della Croce verde genovese e l’automedica golf 4 del 118 che a lungo hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza successo.

I coinquilini hanno spiegato alla polizia che il 30enne soffriva di alcune patologie, tra cui l’asma, che potrebbero aver causato il malore. Ma la certezza sulle cause della morte si avrà solo con l’autopsia, già disposta dal pm di turno e che sarà eseguita nelle prossime ore.

