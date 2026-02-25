Centro storico, controlli serali della polizia nella zona di Pré: 60 identificati

Genova. Controlli serali ieri da parte della polizia coordinata dal commissariato nella zona di Prè.

Ai controlli appiedati, che hanno interessato la stazione Principe, via Prè, via Gramsci in zona Darsena e vicoli limitrofi, hanno partecipato il Reparto Prevenzione Crimine Liguria, le unità cinofile con i cani antidroga, la Polfer e la pattuglia interforze Polizia-GdF-esercito.

Durante i controlli, effettuati anche a bordo di alcuni bus in transito per via Gramsci, sono state contestate 4 sanzioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, a carico di altrettante persone di età compresa tra i 20 e i 29 anni, di cui un italiano, un egiziano, un marocchino e un rumeno. I 4 sono stati segnalati alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi

Sequestrati complessivamente circa 15 grammi di sostanza stupefacente, di cui 8 di hashish e 7 di ketamina. Nel complesso sono state identificate oltre 60 persone e verificati gli esposti presentati dai residenti.