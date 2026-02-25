  • News24
Pattuglione

Centro storico, controlli serali della polizia nella zona di Pré: 60 identificati

Quattro segnalati per detenzione di droga. I controlli hanno riguardato anche la stazione Principe e alcuni bus in transito in zona Gramsci

polizia notte centro storico

Genova.  Controlli serali ieri da parte della polizia coordinata dal commissariato nella zona di Prè.

Ai controlli appiedati, che hanno interessato la stazione Principe, via Prè, via Gramsci in zona Darsena e vicoli limitrofi, hanno partecipato il Reparto Prevenzione Crimine Liguria, le unità cinofile  con i cani antidroga, la Polfer e la pattuglia interforze Polizia-GdF-esercito.

Durante i controlli, effettuati anche a bordo di alcuni bus in transito per via Gramsci, sono state contestate 4 sanzioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, a carico di altrettante persone di età compresa tra i 20 e i 29 anni, di cui un italiano, un egiziano, un marocchino e un rumeno. I 4 sono stati segnalati alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi

Sequestrati complessivamente circa 15 grammi di sostanza stupefacente, di cui 8 di hashish e 7 di ketamina. Nel complesso sono state identificate oltre 60 persone e verificati gli esposti presentati dai residenti.

