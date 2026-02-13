  • News24
Controlli

“Pattuglione” in centro storico, un arresto e 80 persone identificate

Le verifiche hanno interessato diverse zone, tra cui piazza Caricamento, via Prè, via del Campo, via Gramsci, piazza della Commenda e piazza Cavour

Genova. Ancora controlli nel centro storico da parte della polizia nell’ambito delle attività programmate nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza convocato in prefettura.

Il servizio è stato coordinato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G. e S.P.) con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, delle unità cinofile antidroga dell’U.P.G. e S.P. e della pattuglia interforze composta da Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed Esercito Italiano.

Le verifiche hanno interessato diverse zone del centro storico, tra cui piazza Caricamento, via Prè, via del Campo, via Gramsci, piazza della Commenda e piazza Cavour. Durante i controlli, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Liguria ha fermato un cittadino senegalese di 19 anni, trovandolo in possesso di 20 grammi circa di hashish, suddivisi in piccole dosi, a carico del quale è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

L’uomo, irregolare è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti del caso. In totale gli agenti hanno identificato 80 persone.

