Centro storico, a casa con cocaina per 60mila euro: arrestato 24enne

Genova. Un cittadino albanese di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri durante un controllo anti droga in centro storico dopo il ritrovamento di 400 grammi di cocaina in pietra nel suo appartamento.

La sostanza, una volta tagliata e venduta, avrebbe fruttato circa 60.000 euro. Il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.

Nel corso della perquisizione inoltre i militari hanno identificato un suo vicino di casa, un 26enne cittadino algerino, e a casa sua hanno trovato circa 3 grammi hashish, un documento falso, otto power bank, portafogli e altri accessori di noti marchi di cui il 26enne non è stato in grado di giustificare la provenienza. Anche lui è stato arrestato per ricettazione.