CDM Futsal: direttamente da Euro2026 arriva il lettone Miks Babris

Campo Ligure. La CDM Futsal conclude il proprio mercato con un colpo in entrata. A rinforzare la rosa a disposizione di mister Hugo de Jesus infatti arriva il lettone classe 1999 Miks Babris.
Reduce dall’esperienza con la propria nazionale ad Euro 2026, durante la quale ha messo a referto un assist per la prima rete di Matjušenko nel 4-0 rifilato alla Georgia. Miks Babris arriva a titolo definitivo dalla formazione portoghese dell’FC Famalicão, con la quale ha disputato la prima parte della stagione.
Prima del trasferimento ai lusitani, per lui due anni molto positivi con la squadra lettone dell’RFS Riga e una presenza ormai consolidata nelle fila della nazionale guidata da Massimiliano Bellarte.
