Cavo (Noi Moderati): “Sì alla riforma delle forze armate, urgente e non più rinviabile”

Roma. “Come Noi Moderati esprimiamo apprezzamento per il percorso di riforma delle Forze Armate avviato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e per il lavoro del Comitato Strategico, che dal 16 gennaio 2026 prepara un disegno di legge di revisione della Difesa. Il nuovo modello, presentato allo Stato Maggiore della Difesa, non è un semplice riassetto amministrativo, ma una revisione tecnica e operativa per rafforzare deterrenza, prontezza e interoperabilità, coerente con gli impegni NATO e UE. Vista la delicatezza del lavoro e le minacce internazionali, la modernizzazione della nostra sicurezza è urgente e non più rinviabile”, ha dichiarato in aula la deputata e presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, Ilaria Cavo, durante il Question time.

“La riforma è attesa da anni e non può più essere rimandata. Apprezziamo in particolare tre direttrici fondamentali: il rafforzamento delle capacità operative attraverso investimenti in tecnologia, cyber e spazio; la semplificazione delle procedure per rendere le Forze Armate più efficienti; e la valorizzazione del personale, cuore pulsante della Difesa. Per Noi Moderati investire nella Difesa significa investire nella credibilità internazionale dell’Italia, nella sicurezza dei cittadini e nella stabilità nazionale e ribadiamo il nostro impegno a sostenere il Parlamento con spirito costruttivo, per una riforma rapida, efficace e non differibile”, ha concluso l’onorevole Cavo.