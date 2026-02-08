  • News24
Gli appuntamenti

Villaggio, pentolaccia, musica e maschere tradizionali: Genova festeggia il Carnevale

Tre giorni di festa tra il Porto Antico e via Garibaldi: il programma

Sfilata carnevale 2025

Genova. Anche Genova festeggia il Carnevale con una tre giorni dedicata ai più piccoli e alle famiglie.

Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio la città ospiterà una serie di eventi tra piazza Caricamento e via Garibaldi.

Al centro dei festeggiamenti il villaggio di Carnevale in calata Falcone Borsellino, ispirato al Mondo Sotto Sopra di Alice nel Paese delle Meraviglie, con giochi, laboratori, un grande labirinto e sei stazioni interattive. Il villaggio sarà aperto venerdì 13 febbraio dalle 15 alle 19, sabato 14 febbraio dalle 14 alle 19 e domenica 15 febbraio dalle 10 – 13 e dalle 14 alle 19.

Domenica in piazza Caricamento è inoltre prevista la tradizionale pentolaccia dalle 15:30 all 17:30.

Anche via Garibaldi ospiterà i festeggiamenti di Carnevale con animazioni, musica, teatro e danza che raccontano le trasformazioni urbane e culturali della Superba. L’iniziativa apre celebrazioni per il ventennale dei Palazzi dei Rolli, patrimonio Unesco.  Alle ore 17 è prevista la presentazione delle maschere storiche genovesi all’interno di Palazzo Tursi, seguita da un corteo da via Garibaldi verso il Villaggio di Carnevale.

