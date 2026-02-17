Carnevale, sabato il “Carrossezzo” in Valbisagno: carri allegorici, animazioni e attività in strada

Genova. Sabato 21 febbraio 2026, con inizio alle ore 14.00, si terrà l’edizione 2026 del Carrossezzo, la tradizionale sfilata di carri e gruppi allegorici a Carnevale, tra gli appuntamenti più attesi e partecipati della Val Bisagno.

L’iniziativa, promossa dal Municipio IV, punta a valorizzare le tradizioni popolari e a stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza, offrendo un’occasione di incontro, divertimento e condivisione per famiglie, giovani, scuole e residenti del territorio.

Il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno Lorenzo Passadore e l’assessora alla Cultura Marina Pastorino sottolineano come il Carrossezzo rappresenti non soltanto una festa di Carnevale, ma un momento identitario per l’intera valle: un’espressione concreta della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, capace di trasformare l’impegno e la creatività di tante persone in un’occasione di socialità autentica. Iniziative come questa – evidenziano – dimostrano che la Val Bisagno sa fare rete, valorizzare i propri spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità.

Itinerario della manifestazione

• Partenza: via Molassana (altezza Patanegra)

• Percorso: via Molassana – rotonda dei Tonni – via Piacenza

• Arrivo e premiazione: via Piacenza, incrocio con Fossato Cicala

Lungo il percorso sono previste animazioni e attività, con la partecipazione di carri realizzati da associazioni, comitati locali e gruppi del territorio, a testimonianza della vitalità e della creatività della comunità della Val Bisagno.

La partenza da Molassana vedrà il supporto organizzativo del neonato Civ Green Valley Molassana per finire poi in via Piacenza che per l’occasione sarà pedonalizzata e animata anche con l’aiuto del Civ di San Gottardo.

Il Municipio IV Media Val Bisagno “invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa e a contribuire al successo di una manifestazione che, da anni, rappresenta un importante punto di riferimento culturale e sociale per il territorio”.