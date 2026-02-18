Cantieri del tunnel subportuale, chiusa per tre notti la rampa temporanea per l’elicoidale

Genova. Da questa notte, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del giorno successivo, e per tre notti consecutive, fino a venerdì 21 febbraio, nell’ambito dei lavori del Tunnel Subportuale, sarà chiusa temporaneamente la nuova rampa provvisoria di collegamento tra via Milano e il ponte Elicoidale, in direzione ponente.

Nel dettaglio, in via Milano:

conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h nei segmenti stradali in avvicinamento alle aree di cantiere

divieto di transito nel tratto compreso tra via Balleydier e il ponte Elicoidale (nuova rampa provvisoria)

obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con via Balleydier per la direttrice levante-ponente.

Inoltre, viene istituito il divieto di fermata veicolare all’intersezione tra via Fiamme Gialle e via Pietro Chiesa.