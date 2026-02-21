  • News24
Cosa cambia

Quattro assi, ancora cantieri a Sampierdarena: le modifiche al traffico sino a fine marzo

A partire dalle 21 di lunedì 23 febbraio e fino al 24 marzo entreranno in vigore alcuni divieti in via Cantore

assi forza lavori cantieri via cantore

Genova. Ancora cantieri e modifiche alla viabilità a Sampierdarena per i lavori dei 4 Assi di Forza del trasporto pubblico locale.

A partire dalle 21 di lunedì 23 febbraio e fino al 24 marzo entreranno in vigore alcune modifiche in via Cantore per i lavori di realizzazione del cavidotto del centro (tratta via Cantore – via Milano – piazza Dinegro – via Buozzi).

I lavori soni divisi in due fasi. Nella prima, che durerà dalle 21 del 23 febbraio al 9 marzo, in via Cantore, nel controviale direzione levante, di fronte all’accesso al Matitone (via di Francia 1), è istituito il divieto di circolazione e di fermata. Inoltre, nel tratto di via Cantore, carreggiata mare, in avvicinamento alle aree di cantiere viene istituito il limite massimo di velocità 30 km/h.

La seconda fase, che durerà sino al 24 marzo, nella carreggiata monte di via Cantore, nel tratto compreso tra via Milano e la scalinata che adduce a via Dino Col tra il civico 43 e via Cantore e in via di Francia, nella rotatoria Milano-Cantore-Francia, è istituito il limite massimo di velocità 30 km/h.

È inoltre obbligatorio dare la precedenza ai veicoli che, in uscita dalla rotatoria, si immettono nella corrente veicolare di via Cantore direzione ponente.

