Dagli Assi di forza alla Galleria Mazzini: come stanno andando i lavori finanziati dal Pnrr

Genova. Confcommercio e Fondazione Openpolis uniscono le forze in un report dedicato al monitoraggio di 34 progetti pubblici finanziati con il Pnrr, tra cui ne spiccano quattro genovesi: gli Assi di forza del trasporto pubblico, il restauro del Ponte Monumentale di via XX Settembre, il restauro di Galleria Mazzini e il Waterfront di Levante.

L’investimento totale per questi progetti è di 513 milioni di euro, la gran parte dei quali destinati agli Assi di forza (498,3 milioni). Stando al report “Monitoraggio dei progetti pubblici per l’economia del territorio”, la Liguria è tra le regioni maggiormente rappresentate in Italia insieme con Lazio e Sardegna, ed è anche tra quelle che hanno ottenuto più fondi.

Assi di Forza Genova: andamento e lavori dei cantieri Pnrr

Proprio il progetto Assi di forza del trasporto pubblico ha visto un incremento significativo della dotazione Pnrr, passata da 350 a 399 milioni di euro. I pagamenti effettuati sono stati di 130,6 milioni. La realizzazione punta ad arrivare al 25% a giugno 2026, in ritardo netto rispetto alla data di completamento.

“Rimane da valutare l’effettivo impatto che essi avranno sulle attività commerciali. Per esempio, non è chiaro se saranno previsti risarcimenti in caso di cali di fatturato – si sottolinea del report – Peraltro, si nota una frequente modifica dei progetti che impedisce di formulare una valutazione realistica degli effetti del progetto sul settore del commercio, dei servizi e del turismo”.

Restauro del Ponte Monumentale e Galleria Mazzini

Per quanto riguarda il Ponte Monumentale, il costo pubblico totale è di 3,3 milioni di euro, di cui 1,8 derivanti dal Pnrr. A oggi sono stati pagati 2 milioni di euro: la realizzazione è al 50%, la data effettiva di fruizione da parte dei cittadini era prevista per il primo dicembre 2025.

Il progetto da 7,33 milioni di euro, finanziati con il Pnrr e altri fondi pubblici, che riguarda Galleria Mazzini è invece stato pagato al 73%, e i lavori sono al 75%, in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Attualmente è in corso il restauro del soffitto della Galleria (lavori rimandati da decenni e molto complessi in quanto riguardano parti pubbliche e private di tutti i palazzi che affacciano sulla galleria). I lunghi tempi di riqualificazione e la costante presenza dei relativi cantieri hanno danneggiato le imprese localizzate nella struttura a causa del minor afflusso di visitatori.

Cantieri Pnrr Genova: il Waterfront di Levante

Si arriva infine al Waterfront, l’ambizioso progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Fiera del valore di 4,1 milioni di euro. A oggi ne sono stati pagati 3, e la realizzazione è al 75%.

Il progetto del Waterfront di Levante ha subito diversi slittamenti: la conclusione dei lavori è stata più volte rinviata, dalla precedente scadenza del 15 dicembre 2024 fino al 28 febbraio 2025, poi al 15 dicembre 2025, una data che risulta già superata senza che l’intervento risulti completato.