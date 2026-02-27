Ondata di solidarietà per il canile del Monte Gazzo, devastato da un vandalo

Genova. È passato un mese da quando il canile del Monte Gazzo è stato devastato da un uomo che, furioso, era deciso a recuperare i suoi cani (neppure ospitati nella struttura), ma oggi arrivano buone notizie.

Per aiutare il canile si è infatti messa in moto una gara di solidarietà cui si è unita anche A.Se.F., l’azienda delle onoranze funebri del Comune di Genova, e i danni provocati dall’uomo sono stati riparati.

“Quel giorno – racconta Clara Bongiorno, responsabile della struttura – un signore, munito di vanga, era venuto qui perché voleva indietro i suoi cani, che erano stati ricoverati perché lui era finito in ospedale. I cani erano al canile di Monte Contessa, non qui, lui non aveva capito che si trattava di un altro canile. Con la vanga ha iniziato a colpire la bacheca, la cassetta della posta, l’impianto elettrico, gli interruttori, i cancelli”.

I danni erano stati ingenti, tenuto conto che il canile del monte Gazzo si sostiene esclusivamente grazie a donazioni: “Per noi, piccoli, sono danni che dobbiamo riparare autonomamente. Quindi abbiamo chiesto aiuto ai genovesi, abbiamo chiesto supporto, perché le nostre risorse sono sempre molto limitate. Ringraziamo i genovesi e anche A.Se.F., per l’aiuto che ci hanno dato a superare anche questo momento”.

“Lo spirito con cui responsabili e volontari del Canile Monte Gazzo curano gli animali è perfettamente in linea con la nostra sensibilità aziendale – commenta l’amministratore unico di A.Se.F. Maurizio Barabino – Quando abbiamo varato il settore Pets, abbiamo voluto creare un servizio improntato all’etica. Il rapporto tra proprietario e animale d’affezione è tenuto nella massima considerazione, nella consapevolezza che questi amici ‘non umani’ sono considerati veri e propri membri della famiglia”. Dopo l’aggressione subita, A.Se.F. si è immediatamente attivata per fornire supporto alla struttura di ricovero. “Siamo felici che il nostro aiuto sia stato accolto – conclude Barabino – e che questo problema sia oggi superato a tutti gli effetti”.

La nuova sfida del canile Monte Gazzo riguarda la messa in sicurezza di una frana che incombe sulla struttura, aggravata dalle recenti forti piogge. “Affronteremo anche questa emergenza – conclude Clara Bongiorno – Troveremo il modo, certi che, se chiederemo aiuto, troveremo chi ci ascolterà”.