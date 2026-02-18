  • News24
Cane sfugge al padrone e scappa in strada: salvato dalla polizia locale

L'animale era a passeggio all'Acquasola quando è riuscito a fuggire. È stato bloccato in via delle Casaccie dopo un lungo inseguimento

Genova. Si è conclusa con un lieto fine la mattinata di apprensione vissuta nel centro storico di Genova, dove un cane sfuggito al controllo dei propri padroni nella zona dell’Acquasola è finito in mezzo alla strada rischiando di venire travolto.
L’allarme è scattato intorno alle 9, quando la centrale operativa della polizia locale ha diramato la segnalazione alle pattuglie della zona centro. Il cane, visibilmente disorientato e spaventato, è stato intercettato in piazza Cavour da una pattuglia e da quel momento è iniziato un monitoraggio per evitare che potesse finire sotto le ruote dei veicoli o causare incidenti.
Gli agenti in moto hanno seguito l’animale lungo corso Quadrio, corso Aurelio Saffi, via Fiodor e via Rivoli e alla fine, grazie anche al supporto di un’unità cinofila della Polizia di Stato, è stato fermato in via delle Casaccie e messo in sicurezza.
Una volta bloccato e legato, il cane è stato tranquillizzato, rifocillato con acqua e crocchette e accudito dagli agenti fino all’arrivo del padrone.
“Questo intervento dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale e capillare il lavoro dei nostri agenti sul territorio-dichiara l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi– La sicurezza urbana passa anche attraverso la tutela degli animali e la gestione di situazioni imprevedibili come questa»
