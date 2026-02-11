Campionato Invernale del Tigullio: nel fine settimana l’atto conclusivo

Lavagna. Il 50° Campionato Invernale del Tigullio va verso la chiusura. Sabato e domenica prossimi si terranno le ultime prove di una edizione davvero speciale iniziata a novembre con lo speciale preambolo dedicato al Tigullio 50 Event con la celebrazione del primo mezzo secolo della competizione. Una novità apprezzatissima dai partecipanti, nel 2025-2026, è stata la collaborazione di VENTI SAILS per la realizzazione degli allenamenti del sabato mattina.

Nell’ORC A-B, la battaglia nella seconda manche, dopo quattro prove, vede WB IX (Bianchi/Bassetti-YC Parma) precedere Chestress3 (Giancarlo Ghislanzoni-YCI) e due su To Be (Stefano Rusconi-YCI). To Be, Chestress3 e Spirit of Nerina (Caglieris-YC Como) sono racchiusi nel giro di tre punti nella classifica generale dell’Invernale.

Nell’ORC C la seconda manche vede Sease (Giacomo e Franco Loropiana-YC Costa Smeralda) avanti di cinque lunghezze su Padawan (Donald Hart-LNI Genova Sestri) e sei su Pomella J (Nicola Vivanet-LNI Santa Margherita Ligure). E’ proprio Pomella J a condurre la graduatoria del campionato con cinque punti su Padawan e sei su J Lab (Garibotto/LNI Chiavari).

Ariarace (Azzimonti/Preda-CN Rapallo) e Mary Star of the Sea (Bram Renier) duellano per la conquista della vittoria nella seconda manche e anche del campionato nella Rating FIV, con Celestina 3 (Campodonico/Vernengo-LNI Chiavari e Lavagna) e Alegher…do (Enrico De Marchi-YC Chiavari) in lotta per il podio.

“L’ultima prova sarà decisiva per le sorti dell’Invernale- commenta Franco Noceti, organizzatore dell’evento – Si possono già fare i primi bilanci e dire tranquillamente che il valore di questa edizione è stato strepitoso: tutto lo staff è felice per l’andamento di queste dodici prove e per i sorrisi dei partecipanti prima e dopo ogni regata”.

L’organizzazione è a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da CN Lavagna, CN Rapallo, CV S. Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S. Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, YC Chiavari, YC Italiano e YC Sestri Levante.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lavagna, con VENTI Sails partner tecnico. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.