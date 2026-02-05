Camogli, dopo la frana riapre via Figari

Camogli. Dovrebbe riaprire giovedì sera, al più tardi venerdì mattina, la viabilità in via Figari, a Camogli, dove lo scorso 29 gennaio si era verificata una frana che aveva portato alla chiusura della strada.

L’amministrazione comunale, dopo un nuovo summit con Città Metropolitana, ha dato il via libera. L’unico limite alla circolazione, per una settimana, è per i mezzi di peso superiore ai 7.5 quintali.

Lo smottamento si è verificato all’altezza di Via Saccomanno per circa 100 metri, e ha provocato il cedimento del manto stradale.