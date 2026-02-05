  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Lavori

Camogli, dopo la frana riapre via Figari

Lo smottamento si era verificato all'altezza di Via Saccomanno per circa 100 metri

camogli vigili del fuoco

Camogli. Dovrebbe riaprire giovedì sera, al più tardi venerdì mattina, la viabilità in via Figari, a Camogli, dove lo scorso 29 gennaio si era verificata una frana che aveva portato alla chiusura della strada.

L’amministrazione comunale, dopo un nuovo summit con Città Metropolitana, ha dato il via libera. L’unico limite alla circolazione, per una settimana, è per i mezzi di peso superiore ai 7.5 quintali.

Lo smottamento si è verificato all’altezza di Via Saccomanno per circa 100 metri, e ha provocato il cedimento del manto stradale.

Più informazioni
leggi anche
camogli vigili del fuoco
Dissesto
Ancora una frana, cede l’asfalto a Camogli: strada chiusa e accesso solo dall’Aurelia
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.