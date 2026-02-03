  • News24
Disagi

Camion perde carico di tubi in A7: tratto chiuso e poi riaperto, lunghe code

E' successo tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione Milano

coda autostrada
Genova. Alle 18:30 circa, sulla A7 Serravalle-Genova, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, in direzione Milano, a causa di un mezzo pesante andato in avaria all’altezza del km 104+800, che ha disperso il suo carico.
Il tratto è stato riaperto un’ora dopo, ma permangono lunghe code, fino a 10 i chilometri registrati alle 20.
Code anche in direzione Genova
Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.
