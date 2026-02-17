  • News24
Risveglio

Autostrada A10 riaperta al traffico dopo l’incendio del camion, ancora code per ripristino fotogallery

Le operazioni di bonifica sono proseguite per tutta la notte. Ieri automobilisti "intrappolati" in coda e viabilità in tilt in città. Anche a causa dell'Aurelia chiusa per frana

a10 camion incendio

Genova. L’autostrada A10 è stata riaperta alle 5.30 di questa mattina. Il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, chiuso dal pomeriggio di ieri per l’incendio di un camion che trasportava carta, è tornato percorribile, anche se solo parzialmente, dopo una notte di lavoro di bonifica.

I vigili del fuoco hanno proceduto senza sosta con lo smassamento e minuto spegnimento. Sul posto anche il personale di Autostrade per l’Italia e la polizia stradale. Oltre al mezzo pesante distrutto, il rogo ha provocato danni anche alle barriere antirumore dell’autostrada e all’asfalto, motivo per cui sull’A10 si viaggia per ora su una sola corsia: il sito di Aspi segnala “code per ripristino”.

Ieri per il traffico una giornata da incubo: oltre agli automobilisti rimasti bloccati per ore nel tratto chiuso – assistiti dal personale di Autostrade che hanno fornito bottiglie d’acqua – si sono registrate ripercussioni pesantissime sulla viabilità urbana genovese, anche a causa della chiusura per frana della statale Aurelia.

Generico febbraio 2026
Le operazione di smassamento e bonifica

In sostanza, per ore, è stato per ore ed ore molto complicato viaggiare da Genova verso il ponente perché tutti i veicoli erano sulla viabilità ordinaria, nel tentativo di riprendere l’autostrada al casello di Pra’.

Incendio camion in A10, mezzo distrutto dalle fiamme
Incendio camion in A10, mezzo distrutto dalle fiamme

La polizia locale ha presidiato i punti maggiormente critici, dove ci sono state code fino a tarda notte. Soprattutto tra Cornigliano e Sestri Ponente le code sono proseguite fino alle 23.

Tra via Pegli e il casello di Pra’ i rallentamenti sono andati avanti fino all’1 del mattino.

Generico febbraio 2026

L’incendio del camion in A10, riaperta autostrada dopo ore

Nel primo pomeriggio di lunedì un camion che trasportava rotoli di carta ha preso fuoco lungo l’autostrada A10, tra i caselli di Genova Aeroporto e Pegli, in direzione di Savona. Il traffico è rimasto completamente bloccato dalle 14 per consentire prima le operazioni di spegnimento e soccorso e poi quelle, lunghe e complesse della bonifica della sede stradale.

Il conducente del camion si è fermato a lato della carreggiata, in una piazzola di sosta, ed è riuscito a scendere prima che le fiamme si propagassero. L’incendio ha danneggiato anche le barriere fonoassorbenti nel tratto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. La densa colonna di fumo nero è rimasta a lungo visibile già da una grande distanza e interessa anche le abitazioni che si affacciano sull’autostrada.

