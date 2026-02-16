  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Calderina difettosa, intervento in un’abitazione a Sestri: due bambini ricoverati

È successo in via Sparta. Sul posto i soccorsi sanitari del 118 e i vigili del fuoco

ambulanza notte croce verde

Genova. Ancora un’intossicazione da monossido di carbonio in un’abitazione genovese. Questa volta è capitato a Sestri Ponente, in via Sparta.

L’allarme è scattato intorno alle 5 della mattina di lunedì quando, in particolare, i due bambini all’interno della casa hanno iniziato ad accusare malori, mal di testa e nausea.

È subito stato chiamato il 118, giunto sul posto con due pubbliche assistenze. Attivati anche i vigili del fuoco, per sicurezza.

Alla fine solo un piccolo ha avuto bisogno del ricovero in ospedale, al Gaslini, per accertamenti e monitoraggio. Le sue condizioni non sono gravi.

I malori sarebbero riconducibili al malfunzionamento di una calderina all’interno dell’abitazione.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.