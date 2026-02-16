Calderina difettosa, intervento in un’abitazione a Sestri: due bambini ricoverati

Genova. Ancora un’intossicazione da monossido di carbonio in un’abitazione genovese. Questa volta è capitato a Sestri Ponente, in via Sparta.

L’allarme è scattato intorno alle 5 della mattina di lunedì quando, in particolare, i due bambini all’interno della casa hanno iniziato ad accusare malori, mal di testa e nausea.

È subito stato chiamato il 118, giunto sul posto con due pubbliche assistenze. Attivati anche i vigili del fuoco, per sicurezza.

Alla fine solo un piccolo ha avuto bisogno del ricovero in ospedale, al Gaslini, per accertamenti e monitoraggio. Le sue condizioni non sono gravi.

I malori sarebbero riconducibili al malfunzionamento di una calderina all’interno dell’abitazione.