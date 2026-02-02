Calciomercato Sampdoria: tutte le operazioni della finestra invernale

Sampdoria, la seconda rivoluzione d’inverno. Quella di dodici mesi fa targata Accardi non aveva portato i frutti sperati. Anche quest’anno c’è stato un profondo restyling, a correzione di un mercato estivo risultato deficitario. Le operazioni in entrata e in uscita hanno cambiato il volto di tutti i reparti. A testimonianza della profondo taglio al passato, dieci undicesimi della formazione titolare contro lo Spezia non erano alla Sampdoria l’anno scorso. L’unico reduce, ma era una comparsa, è Conti. Che in questa finestra ha prolungato fino al 2030.

Le novità in entrata

Portieri: arriva un titolare

Ghidotti non ha convinto. Come non aveva convito Coucke, provato titolare e poi rapidamente fatto tornare in panchina. Dalla Fiorentina è arrivato in prestito il ventenne Tommaso Martinelli. Già due da titolare per lui e due clean sheet: lo 0 a 0 di Catanzaro e la vittoria di sabato per 1-0 contro lo Spezia.

Difesa: due centrali giovani

L’ultima volta che era arrivato un centrale giovanissimo alla Sampdoria era andata benissimo. Era Giovanni Leoni, ormai due anni fa. Subito titolari nel ruolo di braccetti ai lati di Abildgaard, il 23enne Mattia Viti (in prestito dall’Empoli) e il 17enne Matteo Palma, in prestito dall’Udinese.

Centrocampo: regista subito K.O. e nuovi quinti

Il colpo del mercato, prestito oneroso da 750mila euro, è Salvatore Esposito. Il regista classe 2000 proveniente dallo Spezia, però, è andato subito incontro a un infortunio che lo terrà ai box per almeno un mese. Prestito oneroso, 250mila euro, per Alessandro Di Pardo: esterno destro classe 2000 di proprietà del Cagliari. L’altro giocatore che viene impiegato come quinto di sinistra è Manuel Cicconi, 28 anni, in prestito dalla Carrarese.

Attacco: Brunori spicca, Pierini al fotofinish

Quattro novità nel reparto avanzato. Dal Palermo è arrivato in prestito Matteo Brunori. I mister devono ancora trovare l’alchimia giusta per farlo giocare insieme a Coda. Per rinforzare il reparto dei “sottopunta”, è arrivato l’esterno sinistro Tjas Begic in prestito oneroso, 50mila euro, dal Parma. Nelle ultime ore di mercato, la società ha chiuso con altri due attaccanti. Il primo è il classe 1998 Nicholas Pierini, che si è legato al club fino al giugno 2029. Ala destra ma all’occorrenza anche punta centrale, proviene dal Sassuolo. La casella di punta centrale avrà come nuovo interprete Edoardo Soleri, classe 1997 arrivato in prestito dallo Spezia.

Tanti addii, pochi rimpianti

Sono anche tanti i giocatori in uscita dalla Sampdoria: quasi tutti calciatori arrivati con buone “recensioni” ma che hanno avuto più ombre che luci nel tritacarne che è stata la Sampdoria in queste ultime due stagioni. Hanno salutato i difensori Romagnoli (Empoli), Altare (Pescara) e Coubis (Cluji). Via anche i due centrocampisti Alessandro Bellemo e Leonardo Benedetti, giocatori che non sono mai riusciti a convincere in maglia blucerchiato. Restano in Liguria, con il primo che approda allo Spezia (in una sorta di scambio con Esposito) e il secondo scelto dalla Virtus Entella. Torna nella sua Cipro Ioannou, destinazione Pafos. Il flop Narro, scelta da Fredberg e Mancini con gli algoritmi, è ora un giocatore del Real Murcia. Già da tempo ha saluta il club Estanis Pedrola, nuovo giocatore del Las Palmas. Brevissima l’esperienza blucerchiata di Cuni, andato al Rubin Kazan. Lorenzo Malagrida, esterno sinistro ligure di 22 anni, è passato al Livorno. Girelli è stato ceduto a titolo temporaneo alla Casertana.