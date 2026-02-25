Calci e schiaffi ai figli piccoli che le impedivano di chattare: mamma a processo per lesioni aggravate

Genova. La giudice Angela Nutini ha fissato per il prossimo 5 marzo il processo in abbreviato per la donna italiana di 31 anni, allontanata dalla famiglia lo scorso settembre perché scoperta a picchiare i suoi bambini, di tre e due anni, che la disturbavano impedendole di chattare con il suo smartphone. E’ accusata di lesioni aggravate.

A scoprire cosa accadeva in casa era stato il marito della donna. Aveva notato che la madre, dopo l’ultima gravidanza, aveva un comportamento anaffettivo e infastidito nei confronti dei figli e soprattutto aveva visto che i due bimbi presentavano entrambi lividi sulla schiena e sul corpo. Ne aveva chiesto conto alla moglie ma lei aveva liquidato la faccenda parlando di cadute accidentali.

Lui però, che a casa non c’era quasi mai perché fa l’autotrasportatore, si era insospettito. Aveva fatto installare delle telecamere, con la scusa di prevenire eventuali furti, che avevano ripreso scene agghiaccianti. In una di queste, registrata il 15 settembre 2025, si vede la donna che prende a schiaffi il figlio perché in cucina dice che ha fame e poi lo colpisce a calci mentre il bimbo è a terra, Nella stessa giornata lo stesso bimbo viene colpito con il telecomando della tv dopo che piangendo ha ‘costretto la madre’ ad alzarsi, disturbandola dalla sua continua attività con il suo smartphone. E anche la bimba più piccola, una anno e mezzo appena, non viene risparmiata: la scena in questo caso viene ripresa nella camera matrimoniale. La mamma è sul letto intenta a chattare sul telefonino. La piccola, che è nel lettone, si alza in piedi: non vuole dormire e per questo viene ripetutamente colpita.

Il marito della donna, assistito dall’avvocato Daniele Pomata, dopo aver scoperto quello che accadeva tra le mura di casa sua, aveva sporto immediatamente denuncia.

La procura si era mossa in fretta e aveva sentito come persone informate sui fatti anche altri famigliari tra cui la nonna paterna dei piccoli che avevano confermato la presenza dei lividi. La nonna aveva anche raccontato che i bimbi piangevano quando la mamma andava a riprenderli da lei. La gip Pastorini aveva disposto con urgenza l’allontanamento della donna dal nucleo famigliare e il braccialetto elettronico.

La procura, visto le prove evidenti date dalle immagini delle telecamere e dalle testimonianze, aveva chiesto nel giro di un mese, il giudizio immediato.