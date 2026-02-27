Sestri Levante. Salvata giusto in tempo, poco prima che sfinita si abbandonasse alle onde. Il personale della Locamare di Sestri Levante venerdì mattina si è mobilitato per recuperare una cagnolina che nuotava nello specchio acqueo di Sant’Anna tra Sestri e Lavagna.

L’animale si era allontanato da Conscenti, frazione capoluogo del comune di Ne due settimane fa, ed evidentemente ha vagato dall’entroterra fino al mare rischiando anche di essere investita lungo la via Aurelia.

Un pescatore ha segnalato la cagnolina in acqua, e dall’ufficio marittimo il comandante Sergio Maddalena con i suoi militari con un gommone l’hanno raggiunta e tratta in salvo. Una volta letto il chip da un veterinario, hanno avvisato il padrone, che aveva ormai quasi perso le speranze e ha potuto riabbracciarla.