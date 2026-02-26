Cabinovia in Valbisagno, Terrile: “Nessuna imposizione, apriremo un confronto con la cittadinanza”

Genova. “Quello che vogliamo fare è rovesciare il principio per cui si parte da un’idea e la si impone. Abbiamo chiesto un aiuto tecnico a studiosi di grandissima rilevanza nazionale e internazionale, sulla base delle loro indicazioni apriremo un confronto con la cittadinanza“. Lo assicura Alessandro Terrile, vicesindaco di Genova, interpellato sulla proposta della cabinovia in Valbisagno come soluzione alternativa allo Skymetro nello studio affidato al Politecnico di Milano.

“Noi abbiamo affidato un incarico al Politecnico di Milano che sta sta concludendo questo studio – ricorda Terrile -. Ci saranno diversi scenari e vedremo poi quali saranno i progetti che ovviamente saranno oggetto di una discussione col territorio, i commercianti, gli abitanti, i Municipi interessati”. Proprio i Municipi, che l’amministrazione ritiene “elemento chiave del confronto con i cittadini”, svolgeranno “un ruolo fondamentale“, rimarca il vicesindaco. Il percorso è “appena iniziato e ci auguriamo che possa portare a una soluzione definitiva per la mobilità in Valbisagno”.

A lamentarsi della scarsa partecipazione è stato finora il comitato nato in opposizione allo Skymetro, che si aspettava un coinvolgimento dei cittadini già nella fase di redazione dello studio. Il Politecnico, invece, sarebbe arrivato a individuare la cabinovia in base all’analisi di scenari diversi, mettendo a confronto questa tecnologia anche col tram, per poi affrontare il dibattito in Valbisagno in una seconda fase. L’indiscrezione trapelata su Genova24 costringerà forse a partire in salita, visto che il comitato (lo stesso che aveva contribuito a polarizzare il voto intorno all’infrastruttura) si è già espresso in maniera inequivocabilmente contraria, minacciando di “ritirare fuori gli striscioni” se l’ipotesi fosse confermata.

Ieri la sindaca Silvia Salis ha evitato di sbilanciarsi confermando o smentendo la notizia, ma ha detto che non avrebbe parlato finché i professionisti non avessero ultimato lo studio. L’obiettivo del Comune era presentarlo entro fine marzo, dato che il team del professor Coppola aveva chiesto una proroga per potersi basare su dati più aggiornati, ma adesso i tempi potrebbero stringersi.

Sulla giunta Salis si sono abbattute anche le critiche del centrodestra, che paventano un ritorno “all’immobilismo della giunta Doria” e rinfacciano nuovamente all’amministrazione di aver rinunciato ai 398 milioni già stanziati per lo Skymetro spendendone poi oltre 100mila per farsi dare una soluzione dal Politecnico. “Chi ci ha messo quattro anni per fare quattro progetti dello Skymetro ed è riuscito ad arrivare in fondo senza neanche approvare il progetto definitivo dovrebbe avere un po’ più di pudore nel commentare le indiscrezioni”, la replica di Terrile.