Sostegno

Bonus affitti, Genova conferma i contributi per i nuclei con Isee fino a 9mila euro

Sunia, Sicet, Uniat, Federcasa, Aniag svolgeranno un ruolo attivo nel supporto alla compilazione delle domande per i cittadini

Genova. Si è svolto questa mattina un incontro tra l’assessore comunale Davide Patrone, con delega alla Casa, Edilizia Residenziale Pubblica e Patrimonio e le associazioni Sunia, Sicet e Uniat, Federcasa, Aniag.

Al centro dell’incontro i 500mila euro messi a disposizione dalla Regione Liguria per le locazioni delle cittadine e dei cittadini meno abbienti.

Per il 2026, il Comune di Genova – assessorato alla Casa, con il supporto della Regione Liguria e in collaborazione con le associazioni sindacali degli inquilini e dei piccoli proprietari Sunia, Sicet, Uniat, Federcasa e Aniag, conferma con un accordo misure di sostegno alla locazione.

Il contributo è rivolto a nuclei familiari con un Isee fino a 9mila euro e affitti per un massimo di 500 euro al mese, e sarà finalizzato a rimborsare una quota del canone di locazione.

Sunia, Sicet, Uniat, Federcasa, Aniag svolgeranno un ruolo attivo nel supporto alla compilazione delle domande per i cittadini.

Si consiglia di rivolgersi direttamente alle sedi locali di Sunia, Sicet, Uniat, Federcasa, Aniag a Genova per informazioni. Il bando Bonus Affitti parte da lunedì 2 marzo e le domande vanno presentate entro 45 giorni da quella data.

