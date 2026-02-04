Andrea Bocelli a Genova, pranzo in centro con il consigliere e avvocato Mario Mascia

Genova. Metti un giorno a pranzo Andrea Bocelli con Mario Mascia. Insolito incontro quello avvenuto martedì 3 febbraio in un locale del centro di Genova. Il consigliere comunale di Forza Italia e avvocato è stato avvistato a uno dei tavoli del Just Balilla di via Cesarea insieme a quello che è forse il cantante lirico più popolare al mondo.

Bocelli, che sarà venerdì tra i protagonisti dell’apertura dei giochi olimpici Milano-Cortina 2026, insieme ad artiste del calibro di Laura Pausini e Mariah Carey, ha avuto un incontro privato e riservatissimo con Mascia che, però, non ha resistito a una foto ricordo con l’artista.

“Abbiamo scambiato quattro chiacchiere sull’Opera in Italia e su San Biagio, santo protettore della gola e dei cantanti, che si festeggiava proprio ieri”, racconta Mascia. “Andrea Bocelli è sicuramente una persona di grande statura, simpatica e umile. Mi ha raccontato quanto lo imbarazzò il gran complimento che gli fece Celin Dion quando disse che se Dio cantasse avrebbe la voce di Bocelli. Il tutto condito da battute e risate. Diciamo che a ironia mi sento sulla sua stessa lunghezza d’onda…”, continua.

Andrea Bocelli a Genova non si è risparmiato di fronte ai presenti. Si è messo in posa anche con i dipendenti del ristorante che, non a caso, hanno pubblicato sui social l’immagine parlando di “giornata storica”.

“Abbiamo avuto l’onore e l’emozione di accogliere Andrea Bocelli, il celebre tenore italiano amato in tutto il mondo. Un momento unico e irripetibile, vissuto nel cuore di Genova, tra un caffè, un sorriso sincero e l’emozione negli occhi di chi era presente”, si legge nel post.

Ma quali sono i rapporti che legano Andrea Bocelli e Genova, e quali quindi i motivi che possono averlo portato nel capoluogo ligure? Uno è l’attività della Andrea Bocelli Foundation, la fondazione di cui il tenore indossa una felpa anche nelle foto scattate ieri.

In passato la fondazione Andrea Bocelli ha portato avanti opere di beneficenza nei confronti dell’ospedale Gaslini di Genova, in particolare con H-labs, per lo sviluppo di progetti scolastici per i piccoli pazienti del nosocomio.

Per quanto riguarda il campo musicale, non ci sono concerti o spettacoli a Genova all’orizzonte. L’ultima volta che il cantante si esibì a Genova fu nell’estate del 2018 per la Lucia di Lammermoor, al teatro Carlo Felice.

Ma c’è un altro collegamento che unisce Andrea Bocelli e Genova, di recente, ed è sul fronte della giustizia. Il cantante – grande appassionato di scacchi – si spese personalmente, nei mesi passati, per sostenere la battaglia di Roberto Mogranzini, gran maestro di scacchi, protagonista del processo genovese sulla bimba contesa tra lui e la ex compagna Martha Fierro Baquero, ex console dell’Ecuador a Genova.

Per Bocelli, amico del padre, la separazione è sempre stata qualcosa di inammissibile: è stato tra i primi a felicitarsi dell’esito del processo – con la madre condannata per il rapimento della bambina – e a chiedere che a questo punto la piccola sia riportata in Italia.