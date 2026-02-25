Bimbo caduto da scuola a Pietra, il bimbo resta in terapia intensiva

Pietra Ligure. Le condizioni di salute del bimbo di 9 anni, protagonista, suo malgrado, del drammatico incidente avvenuto ieri mattina (24 febbraio) alla scuola elementare Papa Giovanni XXIII, a Pietra Ligure, restano stabili e monitorate costantemente dal personale sanitario.

Si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Gaslini di Genova. E, sebbene il quadro clinico non desti al momento particolari preoccupazioni, la procedura medica richiede un periodo di sorveglianza per escludere complicazioni legate soprattutto al trauma cranico riportato nell’impatto.

Il bimbo, che è sempre rimasto vigile e cosciente fin dai primi soccorsi, era stato inizialmente stabilizzato al Santa Corona prima del trasferimento precauzionale nel capoluogo ligure.

Stando a quanto finora ricostruito, l’episodio si è verificato intorno alle 10, durante l’intervallo, quando, durante un momento di gioco collettivo, il bambino si sarebbe alzato velocemente correndo contro un pannello della ringhiera che, improvvisamente, si è sganciato.

Un cedimento che ha causato una caduta nel vuoto per il piccolo: un volo di circa 4 metri davanti agli occhi di compagni e personale scolastico, che ha immediatamente attivato i protocolli di emergenza, allertato i soccorsi e cercato di tranquillizzare gli altri bambini presenti.

Sul posto sono intervenuti repentinamente i militi della Croce Bianca di Borgio, il personale medico, i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Asl per i rilievi del caso. Una delle ipotesi più concrete, al momento, è che alcuni bulloni possano aver ceduto inaspettatamente.

La Procura di Savona aprirà un fascicolo d’indagine per lesioni colpose contro ignoti, mentre l’amministrazione comunale ha avviato verifiche tecniche approfondite sull’edificio, oggetto negli ultimi anni di importanti investimenti per la manutenzione e l’adeguamento sismico.

“Vogliamo capire l’esatta dinamica dell’accaduto e la cause del cedimento della ringhiera, anche perché non capiamo come possa essere successo rispetto ai numerosi interventi effettuati sul fronte della manutenzione e della sicurezza nelle nostre scuole. Attendiamo l’esito degli accertamenti in corso”, aveva dichiarato ieri, poco dopo l’accaduto il sindaco Luigi De Vincenzi.

Nonostante lo shock per l’accaduto, che coinvolto l’intera comunità pietrese, le notizie che giungono dal Gaslini, seppur non ancora definitive, sono positive e lasciano ben sperare per una pronta guarigione.