Nel Municipio Centro Est arriva il “biglietto sospeso” per il Teatro Nazionale

L’idea è semplice: mettere a disposizione biglietti gratuiti o agevolati stimolando la frequentazione collettiva e inclusiva del teatro

Genova. Dopo il caffè sospeso, arriva il biglietto sospeso: il Municipio Centro Est si fa promotore di un’iniziativa finalizzata ad aiutare più persone, soprattutto quelle in difficoltà, ad andare a teatro, e lo fa stringendo una collaborazione con il Teatro Nazionale.

L’idea è semplice: mettere a disposizione biglietti gratuiti o agevolati stimolando la frequentazione collettiva e inclusiva del teatro, favorendo in particolare la partecipazione delle persone anziane e contrastando fenomeni di solitudine ed emarginazione sociale.

A fornire il supporto economico per l’iniziativa è Fondazione Carige, mentre il Municipio si occuperà di attivarsi con le associazioni per individuare le persone cui destinare i biglietti. L’obiettivo è utilizzare l’arte e la cultura come strumenti di inclusione e regalare a chi non potrebbe permetterselo una serata speciale a teatro.

A questo si aggiunge il progetto “Insieme a teatro”, che prevede che consiglieri del Municipio e cittadini assistano insieme ad alcuni spettacoli.

