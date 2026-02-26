  • News24
Giornata della donna

Alla biblioteca Benzi “Voci di donne”, tre autrici a confronto sulla scrittura femminile contemporanea

Appuntamento il 4 marzo. Tra le protagoniste Francesca Pongiluppi, Paola Zagarella e Veronica Gareffa. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti

Genova.

Genova. In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, la Biblioteca civica Rosanna Benzi organizza “Voci di donne. Storie di scrittura”, una tavola rotonda in programma mercoledì 4 marzo alle ore 16, dedicata al ruolo delle autrici nella cultura contemporanea. L’incontro offrirà al pubblico un’occasione di dialogo e confronto con tre scrittrici genovesi, protagoniste di percorsi diversi ma unite dalla scelta della parola come strumento di espressione e consapevolezza.

La scrittura, da sempre, rappresenta per molte donne uno spazio di libertà e racconto, capace di dare forma a emozioni, memorie, esperienze personali e visioni del futuro. Attraverso generi differenti e linguaggi in continua evoluzione, le autrici contribuiscono a costruire un panorama letterario ricco e plurale, in dialogo con un pubblico sempre più ampio e diversificato. La tavola rotonda affronterà temi centrali come il significato dello scrivere oggi, le sfide del mondo editoriale e il legame tra vissuto personale e narrazione, aprendo uno sguardo anche sulle opportunità offerte dalle nuove piattaforme digitali e dai social network, dove molte scrittrici trovano nuove forme di visibilità e relazione con i lettori.

Tra le protagoniste Francesca Pongiluppi, assistente sociale e musicista indie pop, vincitrice nel 2024 del concorso nazionale LetteraFutura con il romanzo “Come le lucciole”, che intreccia vicende ambientate nella Genova del G8 del 2001 e nell’Africa coloniale italiana. Accanto a lei Paola Zagarella, autrice di diversi romanzi tra cui “Villa Ponente” e il recente “Il mare non ha colpe”, opere che esplorano temi contemporanei e introspezione personale. Completa il panel Veronica Garreffa, classe 1995, autrice della saga fantasy young adult “La Guardiana dei Draghi”, conclusa nel 2024, nata dalla sua passione per i mondi immaginari e l’editoria.

L’incontro si propone come uno spazio di condivisione aperto alla cittadinanza, offrendo uno spaccato attuale sulla creatività femminile tra difficoltà, opportunità e nuove prospettive. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

