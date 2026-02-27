  • News24
Centrodestra

Bevilacqua e Bordilli (Lega): “Via Sardorella, preoccupati per il quartiere”

L'attacco: "Le giunte itineranti non sono una gita turistica"

via sardorella impianto nuovo

Genova. Alessio Bevilacqua e Paola Bordilli, consiglieri comunali della Lega, vanno all’attacco della giunta Salis: “Attraverso gli organi di stampa apprendiamo con grande preoccupazione quanto sta accadendo all’impianto di Genova in via Sardorella, Amiu ha disertato la mediazione, ignorando le richieste del quartiere – dichiarano in una nota congiunta – ancor più grave dell’assenza di Amiu è stato il mancato confronto dell’amministrazione con i cittadini. Nonostante la giunta itinerante, promossa anche sui social del sindaco, fosse proprio ieri in Val Polcevera, il primo cittadino e l’assessore hanno evitato accuratamente di confrontarsi pubblicamente con i residenti”.

“Come gruppo Lega, già lo scorso 9 febbraio abbiamo richiesto una commissione itinerante presso il sito di via Sardorella. Inoltre, dopo lo stop agli straordinari per i lavoratori di Amiu, annunciato oggi dai sindacati, presenteremo un documento per chiedere di fare piena luce sulla gestione dell’impianto RD di via Sardorella, sulla scelta di ridurre o sospendere gli straordinari e sulle ricadute organizzative ed economiche di tali decisioni”, prosegue la nota.

“La politica deve tornare sul territorio, assumersi le proprie responsabilità e dare risposte concrete”, concludono Alessio Bevilacqua e Paola Bordilli.

