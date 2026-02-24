  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Apprensione

Bambino cade nel cortile della scuola di Pietra Ligure. Il volo di 4 metri per il cedimento di una ringhiera: grave al Gaslini fotogallery

È successo intorno alle 10: dopo un primo intervento, il trasporto a Genova

Generico febbraio 2026

Pietra Ligure. Momenti di paura questa mattina a Pietra Ligure, dove un bambino di nove anni sarebbe caduto da un terrazzino all’interno della scuola Papa Giovanni, in viale Europa.

L’incidente si è verificato poco prima delle 10, quando – secondo le prime informazioni – avrebbe ceduto una ringhiera affacciata sul cortile interno dell’istituto.

Insegnanti e personale scolastico hanno subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri un’ambulanza della Croce Bianca di Borgio e l’automedica del 118.

Il bambino sarebbe precipitato da un’altezza di circa quattro metri. Dopo le prime cure prestate direttamente nell’area esterna della scuola, i sanitari hanno provveduto a stabilizzarlo e a trasferirlo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale ospedale Santa Corona.

In seguito agli accertamenti, il piccolo – che avrebbe riportato un politrauma – è stato trasferito all’ospedale Gaslini di Genova. Secondo quanto appreso, il bambino non farebbe in pericolo di vita.

Bambino di 9 anni cade da quattro metri
guarda tutte le foto
6
  • Bambino di 9 anni cade da quattro metri
  • Bambino di 9 anni cade da quattro metri
  • Bambino di 9 anni cade da quattro metri
Bimbo cade nel cortile della scuola

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.