Pietra Ligure. Momenti di paura questa mattina a Pietra Ligure, dove un bambino di nove anni sarebbe caduto da un terrazzino all’interno della scuola Papa Giovanni, in viale Europa.

L’incidente si è verificato poco prima delle 10, quando – secondo le prime informazioni – avrebbe ceduto una ringhiera affacciata sul cortile interno dell’istituto.

Insegnanti e personale scolastico hanno subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri un’ambulanza della Croce Bianca di Borgio e l’automedica del 118.

Il bambino sarebbe precipitato da un’altezza di circa quattro metri. Dopo le prime cure prestate direttamente nell’area esterna della scuola, i sanitari hanno provveduto a stabilizzarlo e a trasferirlo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale ospedale Santa Corona.

In seguito agli accertamenti, il piccolo – che avrebbe riportato un politrauma – è stato trasferito all’ospedale Gaslini di Genova. Secondo quanto appreso, il bambino non farebbe in pericolo di vita.