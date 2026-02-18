Riecco Ballardini: l’ex Genoa verso Avellino, alla 32esima giornata affronterà la Sampdoria

Manca solo l’annuncio ufficiale ma secondo Gianluca Di Marzio lo si può dire: è tornato lo “Zio Balla”. Davide Ballardini riparte ad Avellino, è lui il nuovo allenatore degli irpini dopo la separazione con Raffaele Biancolino.

L‘ennesima missione salvezza per l’ex mister del Genoa che rientra in pista con l’obiettivo di riscattare l’ultimo tentativo non riuscito con il Sassuolo in Serie A. Tante le gare in massima serie, solo undici quelle in cadetteria quando allenava la Cremonese.

Comunque in carriera ha dimostrato di essere molto abile con le salvezze in corsa, soprattutto con i rossoblù che ha salvato ben quattro volte guadagnandosi molto rispetto dalla piazza. Una stima che ha sempre contraccambiato con belle dichiarazioni di affetto.

Biancoverdi che al momento sono fuori dalla zona playout ma la sconfitta con il Pescara fanalino di coda ha accorciato le distanze ad un poco rassicurante +3, un punto in meno della Sampdoria, sua rivale sportiva ai tempi in rossoblù.

Il ritorno di Ballardini al Ferraris contro i blucerchiati è fissato per la 32esima giornata, tra poco più di un mese (il 22 marzo alle ore 17:15).