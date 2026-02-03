Auto si ribalta sulla rampa della sopraelevata, carreggiata ponente chiusa e poi riaperta

Genova. Mattinata di passione per gli automobilisti genovesi, alle prese con code e rallentamenti su autostrade e viabilità urbana.

Poco prima delle 9 sulla rampa che collega la sopraelevata al casello di Genova Ovest, una vettura si è ribaltata, occupando la carreggiata. I Vigili del Fuoco hanno dapprima stabilizzato il veicolo, permettendo ai soccorritori di operare in sicurezza, per poi riportarlo in posizione. La conducente, una donna di 68 anni, è riuscita ad uscire autonomamente dell’abitacolo ed è stata successivamente spinalizzata e condotta in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino per sospetto trauma al rachide ed escoriazioni varie. Sul posto sono intervenute la Polizia Locale -con le pattuglie territoriali e la Sezione Infortunistica- e GSA per la bonifica del manto stradale.

Il transito veicolare è stato deviato quindi verso l’uscita su via di Francia, con notevole disagi e rallentamenti. Dopo pochi minuti tutta la carreggiata di ponente è stata chiusa al traffico a partire dall’ingresso della Foce, poi riaperta dopo circa trenta minuti.

Si segnalano, intanto, anche forti disagi in Valbisagno, dove il traffico urbano è congestionato a causa dei rallentamenti in ingresso a Genova Est.

Problemi anche per chi viaggia in statale, con la SS35 dei Giovi chiusa per un camion intraversato all’altezza della chiesa dei Giovi: sul posto il personale di Anas, la polizia e i vigili del fuoco