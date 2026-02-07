Auto ribaltata in A12 tra Chiavari e Rapallo: l’intervento dei vigili del fuoco

Chiavari. Nel tardo pomeriggio di ieri, il conducente di una vettura che percorreva l’autostrada A12, ha perso il controllo fra Chiavari e Rapallo e dopo diversi urti ha concluso la sua corsa sul tetto.

Uscito autonomamente è stato preso in carico dalla croce verde di Chiavari per il trasporto in ospedale.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area ed hanno collaborato per il ribaltamento e la rimozione. L’autostrada è rimasta chiusa al transito una ventina di minuti.