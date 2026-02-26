Arenzano. L‘Aurelia tra Arenzano e Genova, chiusa al traffico dal 25 gennaio scorso per unariaprirà il 4 marzo. . L, chiusa al traffico dal 25 gennaio scorso per una grossa frana che ha invaso la carreggiata,

Ad annunciarlo è stato l’ad di Anas, Claudio Andrea Gemme: “Grazie al grande lavoro della nostra squadra e alla collaborazione sinergica con le autorità locali abbiamo rispettato i tempi annunciati. La sicurezza dei cittadini rimane la nostra priorità e la riapertura di questa fondamentale arteria stradale migliorerà la mobilità nella zona”.

I lavori sul tratto e sul versante sono proseguiti incessanti per settimane. Articolati e complessi sul piano tecnico, gli interventi hanno riguardato il disgaggio dei materiali instabili sul versante, la rimozione del materiale franato, le verifiche geologiche sulla parete e la messa in sicurezza di eventuali elementi rocciosi pericolanti oltre il ripristino delle barriere di protezione danneggiate.

l’impiego di elicotteri per il trasporto delle reti paramassi in cima alla pendice. Il materiale lapideo rimosso, con caratteristiche litologiche analoghe a quelle dei massi presenti nella scogliera esistente, ha permesso il riutilizzo e un’integrazione omogenea e coerente con il profilo attuale dell’opera di difesa costiera. Sono state eseguite due esplosioni controllate : la prima, il 13 febbraio, ha permesso la rimozione di un masso di oltre 700 tonnellate; la seconda è avvenuta la scorsa settimana. Si è poi rivelato necessario. Il materiale lapideo rimosso, con caratteristiche litologiche analoghe a quelle dei massi presenti nella scogliera esistente, ha permesso il riutilizzo e un’integrazione omogenea e coerente con il profilo attuale dell’opera di difesa costiera.

Nei prossimi mesi Anas, completerà gli interventi finalizzati a prevenire il dissesto idrogeologico del territorio con un intervento programmato nel tratto esterno alla galleria Pizzo.

“La riapertura dell’Aurelia annunciata da Anas per il 4 marzo è un’ottima notizia. In queste settimane è stato fatto un grande lavoro di squadra, che ci ha visti impegnati da subito anche per mitigare il più possibile i disagi legati all’interruzione di questa arteria stradale fondamentale”, ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone.