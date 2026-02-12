“Atèfano”, dalla Liguria il neologismo per dare un nome alla condizione dei genitori che perdono un figlio

Liguria. Si è svolta da Albenga la conferenza stampa di presentazione della mozione depositata in Regione dal consigliere di Forza Italia Angelo Vaccarezza (FI) per promuovere il neologismo “atèfano”, la parola che riconosce il dolore dei genitori in lutto per la morte di un figlio.

Vaccarezza ha fatto propria l’iniziativa dell’associazione “Rachele Franchelli – Uno Sguardo Senza Confini APS”, nata per volontà della famiglia di Rachele, una ragazza albenganese morta nel 2024 a 16 anni per un tumore raro.

Presenti alla conferenza stampa, insieme al consigliere Vaccarezza, Silvia Ravera e Gastone Franchelli, mamma e fratello di Rachele. Presente anche il consigliere provinciale di Savona Matteo Mirone.

“La nostra associazione – dichiarano Silvia e Gastone Franchelli – è nata dal desiderio di convertire il dolore per la morte di Rachele in qualcosa di bello, di positivo, perché Rachele era positiva verso la vita. Il termine ‘atèfano’ è sorto dall’esigenza di colmare il vuoto lessicale che abbiamo trovato quando volevamo identificare un genitore che purtroppo ha perso un figlio. Dare un nome a questo tipo di dolore è un modo per renderlo più riconoscibile, per dargli dignità e per permettere alla comunità di accogliere e di supportare chi è in questa condizione”.

Il termine ‘atèfano’ nasce dal greco antico, dall’unione di ‘a-‘, alfa privativo, la radice ‘té-‘ da ‘téknon’ (figlio) e la desinenza ‘-fano’, da ‘orphanòs’ (‘privo’, ‘mancante’, ‘orfano’)”.

“Quello con Silvia e Gastone Franchelli è stato per me un incontro incredibile, sia per la storia di Rachele ma anche per l’immensa capacità di donare amore che questa famiglia ha continuato ad avere”, dichiara Angelo Vaccarezza. “La proposta del neologismo ‘atèfano’, che colma un vuoto lessicale della lingua italiana, ha bisogno, oltre che del supporto personale, anche di quello delle istituzioni. Per questo, insieme a Silvia e Gastone abbiamo preparato una mozione che verrà trattata la prossima settimana in Consiglio regionale, per fare in modo che ‘atèfano’ entri nella quotidianità della Regione Liguria, negli atti di Regione Liguria. Quando questa terribile condizione dovrà essere descritta, Regione Liguria avrà un termine per farlo. Altri Enti stanno seguendo questa strada. Auspico che in tempi brevi si possa arrivare a presentarla a Roma, al Ministero e al Governo”.

“Naturalmente – aggiunge Vaccarezza – una parola nuova non viene riconosciuta ufficialmente nella lingua italiana da una specifica autorità, ma attraverso l’uso spontaneo e diffuso nel tempo, fino a quando non diventa parte dell’utilizzo comune. Sono certo che i colleghi del Consiglio Regionale sosterranno questa proposta dell’associazione Rachele Franchelli, così piena di umanità, nel nome e nel ricordo di una ragazza meravigliosa come Rachele, insieme alla sua famiglia e alle tante persone che hanno dato vita all’associazione”, conclude l’esponente di Forza Italia.