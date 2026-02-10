Asta di Stelle nello Sport: si apre la quinta sessione dell’anno

Quinta sessione per l’Asta delle Stelle nello Sport. Sino a lunedì prossimo, su Memorabid, sarà possibile aggiudicarsi i cimeli dei calciatori di Genoa, Sampdoria e Spezia oltre che dei campioni dello sport azzurro e così facendo aiutare la Fondazione Gigi Ghirotti ETS nella sua mission quotidiana.

Il Genoa scende in campo con Norton Cuffy, autore della sua prima rete in occasione del prezioso successo per 2-1 a Udine. Il difensore è corteggiato dalle principali squadre della serie A. Anche per la Sampdoria, attenzione al reparto arretrato con Alex Ferrari che nel 2025-2025 conta la sua ottava stagione in maglia blucerchiata. Il tris di difensori di questa Asta è completato da Petko Hristov, colonna dello Spezia.

Non manca l’eccellenza della Pallavolo, con la maglia ufficiale di Anna Danesi autografata dall’intera rosa e messa a disposizione dalla Vero Volley. Le Fiamme Gialle confermano il loro importante supporto a Stelle nello Sport con il guanto autografato dallo sciabolatore Luigi Samele, medaglia d’argento a Tokyo 2021 e bronzo a Parigi 2024.

Maglia store Norton-Cuffy Genoa – Autografata

Maglia gara Ferrari Sampdoria – Autografata

Maglia store Hristov Spezia – Autografata

Canotta gara Danesi Numia Vero Volley – Autografata dalla rosa

Guanto da scherma – Autografato da Luigi Samele