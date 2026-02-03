Asta di Stelle nello Sport, quarta sessione super

Quarta sessione per l’asta di Stelle nello Sport, l’iniziativa benefica realizzata a favore della Fondazione Gigi Ghirotti ETS, giunta alla ventunesima edizione e condotta sulla piattaforma Memorabid.
Settimana speciale con cimeli importanti legati a personaggi entrati stabilmente nel cuore dei tifosi italiani. Il Genoa scende in campo con l’attaccante Vitinha, a segno anche venerdì nel match contro la Lazio. Per la Sampdoria è il momento di Fabio Depaoli, centrocampista protagonista con dieci gol nelle ultime tre stagioni. Mattia Valoti è, da due settimane, un rinforzo importante in termini di esperienza per il cammino dello Spezia nel campionato di serie B.
Dal Tennis una chicca: la pallina delle ATP Finals formato gigante autografata da Alcaraz. Il Basket è presente con la maglia autografata della Nazionale maschile. La Pallavolo risponde con la Nazionale campione del mondo femminile, con la maglia autografata dall’azzurra Sarah Fahr.
Su Memorabid la quarta sessione dell’Asta di Stelle nello Sport chiuderà alle ore 22 di martedì 9 febbraio.
