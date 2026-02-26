Assi di forza, Legambiente Polis tuona: “Mobilità sostenibile sotto attacco dalla giunta Salis”

Genova. “Il trasporto sostenibile va difeso, ma in questi giorni è messo sotto attacco dalla giunta Salis. Un’amministrazione che dovrebbe puntare sulla mobilità sostenibile, e invece si ritrova a mettere in difficoltà e a penalizzare chi la usa per spostarsi in città”. Così Daniele Salvo, presidente di Legambiente Polis, di fronte alle ipotesi di tagli delle linee dei quattro assi che collegano il centro alle periferie di Ponente e Levante, e all’annuncio dello stop alla realizzazione di percorsi ciclabili già previsti dal Pnrr.

Per quanto riguarda gli assi di forza, lunedì nella commissione municipale in Bassa Valbisagno l’assessore Ferrante ha parlato di possibili tagli sul Ponente o il Levante per far fronte all’aumento dei costi di realizzazione. In riferimento alla linea Voltri-Caricamento, in particolare, è stata ventilata come motivazione il fatto che raramente venga usata per intero dal momento che il treno è un’opzione più veloce.

“Ma – continua Salvo – tra l’estremo Ponente e il centro il bus diventa fondamentale la sera, la notte, e in particolare nei fine settimana quando la frequenza dei treni è assolutamente insufficiente, se non assente, e consente di raggiungere il centro città per la movida. Oltretutto, è necessario garantire la mobilità anche tra i diversi quartieri periferici del ponente, senza interruzioni”

Per quanto riguarda i tagli alla realizzazione di ciclabili già previste, motivate invece con la presenza dei cantieri dei quattro assi che creerebbero situazioni di conflitto, Legambiente Polis riconosce che “serve urgentemente un ripensamento complessivo della mobilità in città”. Su questo punto, tra l’altro, anche la Fiab Genova ha espresso delusione.

“Servono nuove priorità nelle scelte politiche mettendo al centro le persone, a fronte del sacrificio richiesto alla cittadinanza con l’aumento delle tariffe del Tpl, che consenta loro di spostarsi in sicurezza lungo gli assi e le valli, cosa che non è ancora possibile. I cantieri dei quattro assi dimostrano le criticità che avevamo già segnalato quando il progetto fu approvato – conclude Salvo – auspichiamo che almeno rappresentino un’occasione per fare una nuova pianificazione e progettazione della mobilità cittadina senza perdere altro tempo»”.